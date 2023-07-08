Росіян і білорусів допустили до Азійських ігор

Джерело - Inside the games.
Російські та білоруські спортсмени виступлять на цьогорічних Азійських іграх у Ханчжоу.
Про це повдіомляє Inside the Games.
Близько 500 спортсменів з росії і білорусі виступлять на Азійських іграх, на яких зможуть пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.
На Азійських іграх вони будуть виступати у нейтральному статусі та не зможуть змагатися за медалі.
Турнір відбудеться з 23 вересня до 8 жовтня.
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