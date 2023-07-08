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Росіян і білорусів допустили до Азійських ігор

Близько 500 спортсменів з Росії і Білорусі виступлять на Азійських іграх
Сьогодні 12:49 324 0
Росіян і білорусів допустили до Азійських ігор

Джерело - Inside the games.

Російські та білоруські спортсмени виступлять на цьогорічних Азійських іграх у Ханчжоу.

Про це повдіомляє Inside the Games.

Близько 500 спортсменів з росії і білорусі виступлять на Азійських іграх, на яких зможуть пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024.

На Азійських іграх вони будуть виступати у нейтральному статусі та не зможуть змагатися за медалі.

Турнір відбудеться з 23 вересня до 8 жовтня.

Нагадаємо, Фенербахче опублікував відео від'їзду в росію з новачком Джеко.

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