Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула першу медаль на чемпіонаті світу-2023 з водних видів спорту.

У фіналі довільної програми груп українки отримали від суддів 256.2415 бала та посіли третє місце.

У складі збірної України бронзові медалі здобули: Владислава та Марина Алексіїви, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

Ці змагання були заключними для нашої збірної з артистичного плавання в японському місті Фукуока.

Раніше стрибун у воду Олексій Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024.