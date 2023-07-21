Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Середа вийшов до фіналу в стрибках із 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Середа у півфіналі набрав суму 418.15 бала і став 12-им. Вийшовши до фіналу, Середа завоював ліцензію на Олімпіаду-2024 в цій дисципліні.

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Інший представник України Євген Науменко отримав суму 394.35 бала та посів 15-е місце у півфіналі і до фіналу не вийшов.

Фінал відбудеться завтра, 22 липня. Початок о 12:30. Пряма трансляція фіналу буде на Суспільне Спорт та регіональних телеканалах Суспільного.