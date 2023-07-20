Нацрада включила Суспільне Спорт до обов’язкового переліку провайдерів

Канал планують запустити у листопаді

Джерело - Чемпіон.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення включила до складу універсального медіасервісу Суспільне Спорт.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

На початку липня Нацрада дозволила суспільному мовнику змінити логотип супутникового каналу Суспільне Ужгород на Суспільне Спорт.

Презентувати свій канал Суспільне планує в листопаді.

Універсальний медіасервіс (УМС) – перелік каналів, обов’язкових для трансляції провайдерами.

Раніше повідомлялося, що цілодобова сітка мовлення телеканалу Суспільне Спорт буде сформована завдяки трансляціям з біатлону, Чемпіонату світу з легкої атлетики, Чемпіонату Європи та світу з гімнастики, водним видам спорту, молодіжним чемпіонатам з футболу.