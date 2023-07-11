Суспільне Спорт запустять у листопаді

Суспільне Мовлення в листопаді презентує окремий спортивний супутниковий канал Суспільне Спорт.

Про це розповів генеральний продюсер суспільно важливого контенту та спеціальних проєктів "Суспільного Мовлення" Костянтин Стрюков.

"Ми вже почали підготовку до запуску каналу: отримали дозвіл Нацради на зміну логотипа, другим етапом буде технічне мовлення. Повноцінний запуск відбудеться у листопаді, коли будемо транслювати змагання за участі українських спортсменів, і на показ у нас вже є права.

Очікую, що за цей час вболівальники знайдуть і запрограмують кнопку нашого каналу й будуть чекати на повноцінний старт. Ми ж зробимо все можливе, щоб на нашому каналі зʼявлялось якомога більше українських спортсменів на міжнародних та національних змаганнях. Сподіваюсь, що разом зі спортивними федераціями нам вдасться це зробити", - сказав Стрюков.