Адесан'я - про бій Ф’юрі - Нганну: Хочу побачити це лайно наживо

Чемпіону WBC Тайсон Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я (24-2) хоче прокоментував цей поєдиок.

"Коли нещодавно я почув цю новину, то був першим, хто написав Френсісу. Я написав: "Я буду там, щоб побачити, як твориться історія". Тому що багато людей відчитували його, а я сказав: "Нехай він готується до бою". І він буде готовий.