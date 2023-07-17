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Адесан'я - про бій Ф’юрі - Нганну: Хочу побачити це лайно наживо

Чемпіон UFC прокоментував проведення поєдинку Ф'юрі - Нганну
Сьогодні 14:45 322 0
Адесан'я - про бій Ф’юрі - Нганну: Хочу побачити це лайно наживо
Фото: Getty Images
#Адесан'я, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Чемпіону WBC Тайсон Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я (24-2) хоче прокоментував цей поєдиок.

"Коли нещодавно я почув цю новину, то був першим, хто написав Френсісу. Я написав: "Я буду там, щоб побачити, як твориться історія". Тому що багато людей відчитували його, а я сказав: "Нехай він готується до бою". І він буде готовий.

  Важливо: WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну

Я їду до Саудівської Аравії. Хочу побачити це лайно наживо. Я думаю, що Нганну повернеться в UFC, але йому спочатку потрібно заробити в іншому місці", - сказав Адесанья.

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