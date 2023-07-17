Адесан'я - про бій Ф’юрі - Нганну: Хочу побачити це лайно наживо

Джерело - Чемпіон.
Чемпіону WBC Тайсон Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.
Чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я (24-2) хоче прокоментував цей поєдиок.
"Коли нещодавно я почув цю новину, то був першим, хто написав Френсісу. Я написав: "Я буду там, щоб побачити, як твориться історія". Тому що багато людей відчитували його, а я сказав: "Нехай він готується до бою". І він буде готовий.
Важливо: WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну
Я їду до Саудівської Аравії. Хочу побачити це лайно наживо. Я думаю, що Нганну повернеться в UFC, але йому спочатку потрібно заробити в іншому місці", - сказав Адесанья.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!