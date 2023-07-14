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NAVI оголосили про відхід росіян Perfecto та electroNic

Росіяни з NAVI змінили команду
Сьогодні 19:46 242 0
NAVI оголосили про відхід росіян Perfecto та electroNic
#Navi

Джерело - Чемпіон.

Американський клуб Cloud9 оформив перехід двох російських гравців з NAVI - Дениса "electroNic" Шаріпова та Іллі "Perfecto" Залуцького.

Про це повідомляє пресслужба української команди.

Electronic виступав за NAVI з 2017 року, Perfecto приєднався до команди у 2020-му.

Разом з ними у складі команда вперше в історії виграла мейджор - PGL Major Stockholm 2021, 38 тижнів поспіль очолювала рейтинг HLTV.

Нагадаємо, що NAVI зібрали інтернаціональний склад і вперше в історії вилетіли з топ-30 світового рейтингу.

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