NAVI вперше в історії вилетіли з топ-30 світового рейтингу

Джерело - HLTV.
Аналітичний портал HLTV оновив свій світовий рейтинг найкращих команд з гри CS:GO.
Українська організація NAVI вперше в історії покинули цей топ.
Це сталося через те, що українська команда змінили трьох гравців у складі. Тепер команді потрібно заново набирати бали.
Раніше найнижчою позицією NAVI в рейтингу HLTV була 17-та, яку вони займали в листопаді 2017 року.
Згідно з чинним рейтингом найкращою українською командою стали Monte, які раніше вийшли до чвертьфіналу Мейджору в Парижі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!