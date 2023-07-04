NAVI вперше в історії вилетіли з топ-30 світового рейтингу

Раніше найнижчою позицією NAVI в рейтингу HLTV була 17-та

Джерело - HLTV.

Аналітичний портал HLTV оновив свій світовий рейтинг найкращих команд з гри CS:GO.

Українська організація NAVI вперше в історії покинули цей топ.

Це сталося через те, що українська команда змінили трьох гравців у складі. Тепер команді потрібно заново набирати бали.

Раніше найнижчою позицією NAVI в рейтингу HLTV була 17-та, яку вони займали в листопаді 2017 року.

Згідно з чинним рейтингом найкращою українською командою стали Monte, які раніше вийшли до чвертьфіналу Мейджору в Парижі.

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