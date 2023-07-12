14 липня українські стрибуни у воду стартують на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

14 липня в японському місті Фукуока стартують змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Збірна України зі стрибків у воду буде представлена 7 спортсменами:

Байло Ксенія Болюх Кірілл Есман Соф’я Колодій Олег Коновалов Данило Науменко Євген Середа Олексій

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад змагань

Окрім медалей світової першості, спортсмени розіграють і ліцензії на Олімпійські ігри в Париж-2024!

Щоб стати володарем олімпійської путівки в індивідуальних видах потрібно кваліфікуватися до фіналу, тобто потрапити до топ-12 найсильніших спортсменів світу, а у синхронних стрибках - посісти місця з 1 по 3!

Змагання стрибунів завершаться 22 липня. Відзначимо, що прямі трансляції змагань будуть на регіональних телеканалах Суспільне.