14 липня українські стрибуни у воду стартують на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
14 липня в японському місті Фукуока стартують змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Збірна України зі стрибків у воду буде представлена 7 спортсменами:
- Байло Ксенія
- Болюх Кірілл
- Есман Соф’я
- Колодій Олег
- Коновалов Данило
- Науменко Євген
- Середа Олексій
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад змагань
Окрім медалей світової першості, спортсмени розіграють і ліцензії на Олімпійські ігри в Париж-2024!
Щоб стати володарем олімпійської путівки в індивідуальних видах потрібно кваліфікуватися до фіналу, тобто потрапити до топ-12 найсильніших спортсменів світу, а у синхронних стрибках - посісти місця з 1 по 3!
Змагання стрибунів завершаться 22 липня. Відзначимо, що прямі трансляції змагань будуть на регіональних телеканалах Суспільне.