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14 липня українські стрибуни у воду стартують на чемпіонаті світу

Сьогодні 10:45 240 0
14 липня українські стрибуни у воду стартують на чемпіонаті світу
#Данило Коновалов, #Олексій Середа, #Олег Колодій, #Ксенія Байло, #Кірілл Болюх, #Софія Есман, #Євген Науменко

Джерело - Чемпіон.

14 липня в японському місті Фукуока стартують змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Збірна України зі стрибків у воду буде представлена 7 спортсменами:

  1. Байло Ксенія
  2. Болюх Кірілл
  3. Есман Соф’я
  4. Колодій Олег
  5. Коновалов Данило
  6. Науменко Євген
  7. Середа Олексій 

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад змагань

Окрім медалей світової першості, спортсмени розіграють і ліцензії на Олімпійські ігри в Париж-2024!

Щоб стати володарем олімпійської путівки в індивідуальних видах потрібно кваліфікуватися до фіналу, тобто потрапити до топ-12 найсильніших спортсменів світу, а у синхронних стрибках - посісти місця з 1 по 3!

Змагання стрибунів завершаться 22 липня. Відзначимо, що прямі трансляції  змагань будуть на регіональних телеканалах Суспільне.

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