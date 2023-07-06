Суспільне запустить спортивний канал

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила суспільному мовнику змінити логотип супутникового каналу "Суспільне Ужгород" на "Суспільне Спорт".

Про це розповів директор з організації та розвитку мереж телерадіомовлення "Суспільного" Дмитро Грузинський.

"Суспільне має права на важливий та цікавий спортивний контент. Ми відчуваємо запит від аудиторії, провайдерів та ОТТ-сервісів. Трансляції спорту у Т2 дають хороші цифри.

Відповідно до наших прав ми намагатимемось зробити його доступним на всіх технологіях", - сказав Грузинський.