Суспільне запустить спортивний канал

Джерело - webportal.nrada.gov.ua.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила суспільному мовнику змінити логотип супутникового каналу "Суспільне Ужгород" на "Суспільне Спорт".
Про це розповів директор з організації та розвитку мереж телерадіомовлення "Суспільного" Дмитро Грузинський.
"Суспільне має права на важливий та цікавий спортивний контент. Ми відчуваємо запит від аудиторії, провайдерів та ОТТ-сервісів. Трансляції спорту у Т2 дають хороші цифри.
Відповідно до наших прав ми намагатимемось зробити його доступним на всіх технологіях", - сказав Грузинський.
Нагадаємо, відомий спортивний коментатор за власним бажанням пішов у ЗСУ.