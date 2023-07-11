Збірна України здобула 37 медалей юніорської першості Європи у Кишиневі

Збірна України виборола 37 нагород

Джерело - Чемпіон.

37 медалей здобула збірна України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15-ти та 17-ти років, який відбувся у Кишеневі.

Про це повідомляє ФВА.

В активі українців 3 "золота", 21 "срібло" та 13 бронзових нагород.

Золоті медалі виграли Сергій Котелевський (юнаки, вагова категорія до 61 кг, U15, ривок - 101 кг) та Катерина Малащук (дівчата, до 45 кг, U15, сума двоборства - 142 кг та ривок - 66 кг).

Раніше повідомлялося, що Україна може втратити квоти на Олімпіаду через допінг Марущак.