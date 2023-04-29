Україна може втратити квоти на Олімпіаду через допінг Марущак

У пробі Марущак було виявлено заборонену речовину

Джерело - Inside the games.

Українська чемпіонка Європи з важкої атлетики Аліна Марущак здала позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Inside the Games.

У пробі Марущак було виявлено заборонену речовину гідрохлортіазид. Тестування провели 10 березня.

Федерацію важкої атлетики України повідомили про тимчасове усунення спортсменки на початку квітня.

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Раніше через порушення антидопінгових правил відсторонили Руслана Кожакіна та Богдана Тараненко.

Якщо у всіх трьох випадках спортсменам присудять чотирирічне відсторонення, Україна може втратити квоти у важкій атлетиці на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

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