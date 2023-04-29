Україна може втратити квоти на Олімпіаду через допінг Марущак

Джерело - Inside the games.
Українська чемпіонка Європи з важкої атлетики Аліна Марущак здала позитивний тест на допінг.
Про це повідомляє Inside the Games.
У пробі Марущак було виявлено заборонену речовину гідрохлортіазид. Тестування провели 10 березня.
Федерацію важкої атлетики України повідомили про тимчасове усунення спортсменки на початку квітня.
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Раніше через порушення антидопінгових правил відсторонили Руслана Кожакіна та Богдана Тараненко.
Якщо у всіх трьох випадках спортсменам присудять чотирирічне відсторонення, Україна може втратити квоти у важкій атлетиці на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
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