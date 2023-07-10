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Гераскевич: Ініціював засідання Комісії атлетів НОК України, де вимагатиму позбавити Бубку членства в комітеті

Вчора 22:56 244 0
Гераскевич: Ініціював засідання Комісії атлетів НОК України, де вимагатиму позбавити Бубку членства в комітеті
#Владислав Гераскевич, #Сергій Бубка

Джерело - Телеграм-канал Владислава Гераскевича.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання НОК України щодо Сергія Бубку, який веде бізнес з окупантами під час повномасштабного вторгнення.

Про це заявив сам Гераскевич.

"До цього часу немає жодної реакції від Національного Олімпійського Комітету України та Міністерства молоді та спорту України. На сайті НОК України досі можна знайти російсько-пропагандистську книгу за авторством Бубки (детальніше тут), пан Сергій досі залишається членом Виконкому НОК України, тобто знаходиться у вищому керівництві найвпливовішої спортивної організації країни. (Виконком НОК України).

Дружба з Януковичем, корупційні скандали в IAAF, славнозвісний "Родовід Банк" та ще багато інших "зашкварів" - це лише частина того шлейфу, який вже дуже давно тягнеться за Бубкою. Але найогидніше в цій ситуації - це те, що людина, котра веде бізнес з окупантами, в той самий час має звання "Герой України". Найкращі захисники нашої країни, які боронять країну від геноциду, віддають свої життя за Україну, і Бубка, який цей геноцид спонсорує. Їх поставили в один ряд. Так не має бути.

Саме тому я ініціював засідання Комісії атлетів НОК України, яка відбудеться 11.07 (завтра), де буду вимагати позбавити Бубку членства в НОК України. Наступним кроком буде вимога позбавити його почесного звання "Герой України" та позбавлення інших державних нагород.

Всі виродки, які ведуть або вели бізнес з окупантами та тим самим збагачували бюджет держави-терориста, мають бути покарані, і обов’язково будуть покарані", - зазначив Гераскевич.

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