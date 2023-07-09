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Український гравець NAVI npl перейшов у B8 Esports

Він відправився в оренду з правом викупу
Сьогодні 16:53 295 0
Український гравець NAVI npl перейшов у B8 Esports
#Navi, #npl

Джерело - офіційний сайт NaVi.

Український гравець Андрій "npl" Кухарський перейшов з NAVi у B8 Esports.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".

Він відправився в оренду з правом викупу.

npl приєднався до NAVI в грудні 2021 року: спершу грав за молодіжний склад NAVI Junior, а потім отримав можливість виступати у основному ростері.

Раніше NAVI вперше в історії вилетіли з топ-30 світового рейтингу.

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