Український гравець NAVI npl перейшов у B8 Esports

Джерело - офіційний сайт NaVi.
Український гравець Андрій "npl" Кухарський перейшов з NAVi у B8 Esports.
Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".
Він відправився в оренду з правом викупу.
npl приєднався до NAVI в грудні 2021 року: спершу грав за молодіжний склад NAVI Junior, а потім отримав можливість виступати у основному ростері.
Раніше NAVI вперше в історії вилетіли з топ-30 світового рейтингу.
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