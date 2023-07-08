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Росіяни та білоруси пропустять чемпіонат світу з пʼятиборства

На ЧС розігруватимуть ліцензії на Олімпіаду-2024
Сьогодні 14:53 218 0
Росіяни та білоруси пропустять чемпіонат світу з пʼятиборства

Джерело - Tribuna.com.

Представники росії та білорусі у 2023 році пропустять всі міжнародні змагання, які проводять під егідою Міжнародної спілки сучасного пʼятиборства.

Про це повідомляє Федерація сучасного пʼятиборства росії.

Росіяни та білоруси не виступатимуть на ЧС-2023, на якому розігруватимуть ліцензії на Олімпіаду-2024.

Вони ще можуть отримати змогу кваліфікуватися через ЧС-2024, якщо будуть туди допущені.

Раніше Товкай здобув олімпійську ліцензію у п'ятиборстві.

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