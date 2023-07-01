Товкай здобув олімпійську ліцензію у п'ятиборстві

Джерело - Чемпіон.
На Європейських Іграх українець Олександр Товкай у сучасному п'ятиборстві здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024, що відбудуться у Парижі.
Українець чудово проявив себе у фехтуванні, плаванні та лазеррані.
Товкай фінішував дванадцятим, чого вистачило для путівки на ОІ, адже він обійшов своїх суперників зі Швейцарії та Чехії та став сьомим у ліцензійному заліку (розігрувалося по 1 путівці на країну, сумарно 8).
Інші українки не відібралися на ОІ. Юрій Ковальчук посів 22-е місце, Максим Агарушев - 33-є, Павло Тимощенко - 34-е.
Європейські ігри-2023
П'ятиборство. Чоловіки
1 липня