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Фенербахче опублікував відео від'їзду в росію з новачком Джеко

Турецький клуб відправився на турнір у санкт-петербурзі
Сьогодні 10:54 326 0
Фенербахче опублікував відео від'їзду в росію з новачком Джеко
#Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче відправився у росію (терористичну країну) на турнір у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Нападник Едін Джеко, який виступав проти цього візиту, знаходиться у складі делегації.

Окрім Фенербахче, участь у турнірі беруть місцевий зеніт, сербська Црвена Звезда та азербайджанський Нефтчі.

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