Фенербахче опублікував відео від'їзду в росію з новачком Джеко

Джерело - Чемпіон.
Фенербахче відправився у росію (терористичну країну) на турнір у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.
Нападник Едін Джеко, який виступав проти цього візиту, знаходиться у складі делегації.
Окрім Фенербахче, участь у турнірі беруть місцевий зеніт, сербська Црвена Звезда та азербайджанський Нефтчі.
✈️ Rusya yolculuğumuz başlıyor. pic.twitter.com/t8l4Oo7MvK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2023
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