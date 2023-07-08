Фенербахче опублікував відео від'їзду в росію з новачком Джеко

Турецький клуб відправився на турнір у санкт-петербурзі

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче відправився у росію (терористичну країну) на турнір у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Нападник Едін Джеко, який виступав проти цього візиту, знаходиться у складі делегації.

Окрім Фенербахче, участь у турнірі беруть місцевий зеніт, сербська Црвена Звезда та азербайджанський Нефтчі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!