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Відомий спортивний коментатор за власним бажанням пішов у ЗСУ

Сьогодні 12:55 821 1
Відомий спортивний коментатор за власним бажанням пішов у ЗСУ

Джерело - detector.media.

Ведучий Суспільного, спортивний коментатор, а після початку російського повномасштабного вторгнення — воєнний кореспондент Дмитро Лазуткін мобілізувався у ЗСУ.

Про це журналіст написав на своїй Facebook-сторінці.

"Як бачимо, мій вступ до лав ЗСУ запустив процес бунту і ймовірного розпаду російської імперії", — пожартував Дмитро, маючи на увазі події 24 червня, коли ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин разом зі своїми найманцями залишив зону бойових дій в Україні і "йшов на Москву".

У коментарі Детектору медіа Дмитро Лазуткін розповів, що передувало його мобілізації у ЗСУ.

"До 24.02.2022 я був ведучим Олімпійської студії на Суспільному. Від початку повномасштабного вторгнення зрозумів, що хочу розповідати про найважливіше і, отримавши акредитацію ЗСУ, став працював воєнним кореспондентом — їздив на Чернігівщину і Харківщину, робив сюжети з Бахмута. Згодом робив цикл студійних інтерв’ю про українських спортсменів, які пішли на фронт.

На початку 2023-го вирішив вступити до лав ЗСУ. Розіслав резюме на сайти, котрі займаються рекрутингом, розповів про це кільком знайомим, які вже служать. Ще в квітні пройшов співбесіду з головним сержантом 47-ої ОМБр Валерієм Маркусом і отримав від нього запрошення до бригади. Через ТЦК за місцем прописки в Києві мобілізуватися не вдалося, тож я поїхав до Запоріжжя, де й пройшов усі необхідні кроки. Нині я — частина "Маґури". Наразі маю військове звання лейтенант", — сказав у Лазуткін.

  • Дмитро Лазуткін — спортивний коментатор, телеведучий
  • Ведучий програми "У світі єдиноборств", "ПроРегбі", "Чоловічий клуб" на Першому національному телеканалі
  • Коментував Олімпійські ігри в Пекіні, Ванкувері, Лондоні.
  • Багато років коментував бої братів Кличків та Усика
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