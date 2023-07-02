ФІА оновить результати Гран-прі Австрії після протесту Астон Мартін

Команда вважає, що стюарди покарали недостатню кількість пілотів

ФІА погодилася з протестом Астон Мартін і перегляне результати Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, відбулося Гран-прі Австрії, переможцем якого став Макс Ферстаппен. Однак що більш цікаво, стюарди видали величезну кількість попереджень за перевищення ліміту треку.

За підрахунком реддіта Формули-1, стюарди показали 61 попередження і вісім разів покарали пілотів.

Команда Астон Мартін подала офіційний протест. На їхню думку, стюарди не покарали всіх пілотів, які порушили правила, а тому результати Гран-прі потрібно переглянути.