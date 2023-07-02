Головне
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 09:38 7050
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 22:34 278
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Сьогодні 22:17 505
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 21:49 9415
Збірна Англії здолала Португалію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Сьогодні 20:55 521
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік
Сьогодні 20:03 96472
Україна посіла третю сходинку у медальному заліку Європейських ігор
Сьогодні 18:39 1955
Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії
Сьогодні 18:24 332
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 17:59 21245
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Сьогодні 17:36 623
Прямі трансляції

ФІА оновить результати Гран-прі Австрії після протесту Астон Мартін

Команда вважає, що стюарди покарали недостатню кількість пілотів
Сьогодні 21:53 125 0
ФІА оновить результати Гран-прі Австрії після протесту Астон Мартін
Фото Getty Images

Джерело - isport.ua.

ФІА погодилася з протестом Астон Мартін і перегляне результати Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нагадаємо, що в неділю, 2 липня, відбулося Гран-прі Австрії, переможцем якого став Макс Ферстаппен. Однак що більш цікаво, стюарди видали величезну кількість попереджень за перевищення ліміту треку.

За підрахунком реддіта Формули-1, стюарди показали 61 попередження і вісім разів покарали пілотів.

Команда Астон Мартін подала офіційний протест. На їхню думку, стюарди не покарали всіх пілотів, які порушили правила, а тому результати Гран-прі потрібно переглянути.

"Під час Гран-прі дирекція перегонів мала впоратися з розглядом понад 1200 випадків, коли повідомляли про машину, що потенційно виїхала за межі траси.

Результати оновлять, коли завершиться вивчення тих епізодів, які не вдалося розглянути під час перегонів", - йдеться в заяві ФІА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 12216
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 96472
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 33725
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 18748
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 21245
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 35240
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14432
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26223
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 6017
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 30714 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 266234
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151394 7