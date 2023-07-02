Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії

Джерело - Чемпіон.
Перемогу у Гран-прі Австрії здобув пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який стартував з поулу і без особливих проблем впорався з конкурентами.
Трійку найкращих замкнули Шарль Леклер на Феррарі та Серхіо Перес на Ред Булл.
Відзначимо високе 5-е місце Ландо Норріса. Макларен задоволені великим пакетом оновлень боліда.
Результати гонки:
Загальний залік:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 229
2. Серхіо Перес (Ред Булл) 148
3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 129
4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 108
5. Карлос Сайнс (Феррарі) 86