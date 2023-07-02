Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії

Чергова перемога Ред Булла

Джерело - Чемпіон.

Перемогу у Гран-прі Австрії здобув пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який стартував з поулу і без особливих проблем впорався з конкурентами.

Трійку найкращих замкнули Шарль Леклер на Феррарі та Серхіо Перес на Ред Булл.

Відзначимо високе 5-е місце Ландо Норріса. Макларен задоволені великим пакетом оновлень боліда.

Результати гонки:

Загальний залік:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 229

2. Серхіо Перес (Ред Булл) 148

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) 129

4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) 108

5. Карлос Сайнс (Феррарі) 86