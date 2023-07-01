Збірна України поступилася Угорщині в 1/4 фіналу Європейських ігор з текболу

Джерело - Чемпіон.
Українські текболісти Дмитро Шевчук та Олег Усиченко програли угорцям в 1/у фіналу Європейських ігор-2023 у парному розряді.
Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Українці у групі Е перемогли Австрію (2:0) та поступилися Польщі (0:2). Як одна найкращих команд, що посіла друге місце у групі, Україна вийшла до чвертьфіналу. В 1/4 фіналу Україна програла Угорщині у двох сетах.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Європейські ігри-2023
Текбол. Командні змагання. Чоловіки
1/4 фіналу, 1 липня