Головне
Україна залишилася на третій сходинці у медальному заліку Європейських ігор
Сьогодні 22:15 465
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 22:20 83059
Ізраїль по пенальті переграв Грузію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023
Сьогодні 21:57 313
Жіноча збірна України з пляжного футболу стала срібним призером Європейських ігор
Сьогодні 21:09 496
Хижняк впевнено завоював золоту медаль Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:02 1888
Ексгравець Барселони Фабрегас оголосив про завершення кар'єри
Сьогодні 19:53 286
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії
Сьогодні 18:39 253
Шахтар оголосив про припинення співпраці з Йовичевичем
Сьогодні 16:36 671
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 15:39 1879 5
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 14:56 17407
Прямі трансляції

Збірна України поступилася Угорщині в 1/4 фіналу Європейських ігор з текболу

Сьогодні 21:58 287 0
Збірна України поступилася Угорщині в 1/4 фіналу Європейських ігор з текболу

Джерело - Чемпіон.

Українські текболісти Дмитро Шевчук та Олег Усиченко програли угорцям в 1/у фіналу Європейських ігор-2023 у парному розряді.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Українці у групі Е перемогли Австрію (2:0) та поступилися Польщі (0:2). Як одна найкращих команд, що посіла друге місце у групі, Україна вийшла до чвертьфіналу. В 1/4 фіналу Україна програла Угорщині у двох сетах.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Європейські ігри-2023
Текбол. Командні змагання. Чоловіки
1/4 фіналу, 1 липня

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 17407
Реал завершив трансфер Мбаппе Реал завершив трансфер Мбаппе 9716
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 7755
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 83059
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 7160
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 4544
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21526 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19300 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2371
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36773 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20934
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 73466