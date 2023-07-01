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Україна залишилася на третій сходинці у медальному заліку Європейських ігор

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Україна залишилася на третій сходинці у медальному заліку Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

1 липня на Європейських іграх-2023 українські спортсмени здобули три нагороди.

Боксер Олександр Хижняк виграв змагання у ваговій категорії до 80 кг. У фіналі Хижняк впевнено переміг хорватського боксера Габріеля Веочича. У другому раунді бій було зупинено і зафіксовано дострокову перемогу Хижняка. Хорватський боксер кілька раз побував у нокдауні.

Жіноча збірна України з пляжного футболу із рахунком 2:1 в овертаймі вела у фінальному протистоянні з Іспанією. Але все ж суперницям вдалося зрівняти рахунок. У серії пенальті фортуна посміхнулася збірній Іспанії - 5:3.

Український кікбоксер Артем Мельник завоював бронзову медаль у категорії до 86 кг в повному контакті. У напруженому півфінальному поєдинку іспанцю Мухаммеду Хамбі - 1:2. 

Україна зберегла третє місце в медальному заліку, маючи в доробку 39 нагород (20 золотих, 11 срібних, 8 бронзових). Хоча вже на відстань трьох золотих медалей наблизилася Німеччина, чотирьох - Франція.

Лідирує, як і раніше збірна Італії - 88 (28 - 23 - 37). Другими йдуть іспанці - 53 (20 - 14 - 19).

Медальний залік на 1 липня

2 липня, в останній змагальний день, на Європейських іграх-2023 буде розіграно 31 комплект нагород. Українці будуть змагатися у двох видах. Кікбоксер Тимур Бриков у фінальному протистоянні у категорії до 75 кг в повному контакті зустрінеться з грузинським спортсменом Лукою Шонією. Початок о 14:45. Вікторія Ус виступить у чвертьфіналі Європейських ігор з веслування на байдарці-крос у каное-слаломі.

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