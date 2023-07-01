НОК України визнав Лузан найкращою спортсменкою червня

Дворазова призерка Олімпіади-2020 з веслування на каное Людмила Лузан визнана найкращою спортсменкою червня за підсумками засідання Експертної комісії НОК України.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Людмила отримає грошову премію, ексклюзивну статуетку та пам'ятну плакетку.

Нагадаємо, на Європейських іграх Лузан перемогла в парному турнірі на дистанції 500 метрів в каное разом із Валерією Теретою.

Також українка виграла 500-метрівку в каное-одиночці і посіла друге місце в одиночних змаганнях на 200 м.

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