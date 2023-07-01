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Чоловіча збірна України з пляжного футболу посіла 7-е місце на Європейських іграх

Сьогодні 14:38 270 0
Чоловіча збірна України з пляжного футболу посіла 7-е місце на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу у матчі за 7-е місце на Європейських іграх в Кракові здобула перемогу.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У протистоянні з Польщею перші два тайми завершилися без забитих голів. Потім у третьому таймі поляки забили два голи. Українці змогли переломити хід гри. Відразу один гол відіграли. А наприкінці основного часу зустрічі дубль Войтка приніс перемогу Україні. 

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група В. Чоловіки
Матч за 7-е місце, 1 липня

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