Чоловіча збірна України поступилася Італії у чвертьфіналі Європейських ігор з фехтування на шпагах

Джерело - Чемпіон.
Українські фехтувальники програли Італії в 1/4 фіналу Європейських ігор-2023 у командних змаганнях шпажистів.
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Євген Макієнко, Ян Сич, Микита Кошман і Володимир Станкевич поступилися команді Італії в 1/4 фіналу. Італійці святкували перемогу з рахунком 43:28 і вийшли до півфіналу змагань.
Раніше чоловіча збірна України перемогла Німеччину у 1/8 фіналу Європейських ігор зі фехтування на шпагах.
Європейські ігри-2023
Фехтування. Командні змагання. Шпага. Чоловіки
1/4 фіналу, 30 червня