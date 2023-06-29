Жіноча збірна України посіла 10-е місце в каное-слаломі на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України не вдало виступала на Європейських іграх з веслування на байдарці у каное-слаломі.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки посіли 10-е місце. Збірна України виступала у наступному складі: Вікторія Ус, Вікторія Добротворська, Анна Личко.

Перемогу здобула збірна Франції. Срібні та бронзові медалі відповідно здобули Чехія та Німеччина.

Раніше чоловіча збірна України у каное-слалом посіла 16-е місце у фіналі Європейських ігор у Кракові.

Європейські ігри-2023

Веслування на байдарці. Каное-слалом

Фінал, 29 червня