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Жіноча збірна України посіла 10-е місце в каное-слаломі на Європейських іграх

Сьогодні 17:09 445 0
Жіноча збірна України посіла 10-е місце в каное-слаломі на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України не вдало виступала на Європейських іграх з веслування на байдарці у каное-слаломі.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки посіли 10-е місце. Збірна України виступала у наступному складі: Вікторія Ус, Вікторія Добротворська, Анна Личко.

Перемогу здобула збірна Франції. Срібні та бронзові медалі відповідно здобули Чехія та Німеччина.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Раніше чоловіча збірна України у каное-слалом посіла 16-е місце у фіналі Європейських ігор у Кракові.

Європейські ігри-2023
Веслування на байдарці. Каное-слалом
Фінал, 29 червня
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