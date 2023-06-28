Український дует у синхронному стрибку набрав 410,16 бала

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Олег Колодій та Данило Коновалов на трампліні 3 метри стали найкращою синхронною парою на Європейських іграх в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Український дует у синхронному стрибку набрав 410,16 бала у сумі за шість спроб. Італійський дует Лоренцо Марсалья/Джованні Точчі став срібним призером змагань, французи Матео Боуер та Алексі Жандар - бронзовими призерами.

Фінал змагань відбудеться сьогодні. Початок о 20:00.

Європейські ігри-2023

Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Синхронні стрибки. Чоловіки

Фінал, 28 червня