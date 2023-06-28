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Українські стрибуни Колодій та Коновалов виграли Європейські ігри

Український дует у синхронному стрибку набрав 410,16 бала
Сьогодні 20:24 489 0
Українські стрибуни Колодій та Коновалов виграли Європейські ігри
#Данило Коновалов, #Олег Колодій

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибуни у воду Олег Колодій та Данило Коновалов на трампліні 3 метри стали найкращою синхронною парою на Європейських іграх в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Український дует у синхронному стрибку набрав 410,16 бала у сумі за шість спроб. Італійський дует Лоренцо Марсалья/Джованні Точчі став срібним призером змагань, французи Матео Боуер та Алексі Жандар - бронзовими призерами.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Фінал змагань відбудеться сьогодні. Початок о 20:00.

Європейські ігри-2023
Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Синхронні стрибки. Чоловіки
Фінал28 червня
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