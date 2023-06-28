Джерело - Чемпіон.
Українські стрибуни у воду Олег Колодій та Данило Коновалов на трампліні 3 метри стали найкращою синхронною парою на Європейських іграх в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Український дует у синхронному стрибку набрав 410,16 бала у сумі за шість спроб. Італійський дует Лоренцо Марсалья/Джованні Точчі став срібним призером змагань, французи Матео Боуер та Алексі Жандар - бронзовими призерами.
Фінал змагань відбудеться сьогодні. Початок о 20:00.
Європейські ігри-2023
Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Синхронні стрибки. Чоловіки
Фінал, 28 червня