Збірна України з пляжного футболу програла Швейцарії на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з пляжного футболу зазнала поразки у другому турі групи В Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Збірна України поступилася з рахунком 2:4. У першому таймі матчу українці відкрили рахунок. Але от другий тайм вони провалили, пропустивши три сухі голи.

В іншому матчі туру групи В збірна Італії переграла Молдову - 6:4.

Нагадаємо, що у першому турі українці з рахунком 6:5 перемогли Італію.

У третьому турі, 29 червня, збірна України зіграє з Молдовою.

Європейські ігри-2023

Пляжний футбол. Група В. Чоловіки

2 тур, 28 червня

Швейцарія - Україна 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)