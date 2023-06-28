Збірна України з пляжного футболу програла Швейцарії на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з пляжного футболу зазнала поразки у другому турі групи В Європейських ігор в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Збірна України поступилася з рахунком 2:4. У першому таймі матчу українці відкрили рахунок. Але от другий тайм вони провалили, пропустивши три сухі голи.
В іншому матчі туру групи В збірна Італії переграла Молдову - 6:4.
Нагадаємо, що у першому турі українці з рахунком 6:5 перемогли Італію.
У третьому турі, 29 червня, збірна України зіграє з Молдовою.
Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група В. Чоловіки
2 тур, 28 червня
Швейцарія - Україна 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)