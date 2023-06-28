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Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета

Сьогодні 15:23 183 0
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зі стрільби із пістолета на дистанції 25 метрів здобула перемогу у фіналі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки у фіналі перемогли Польщу - 16:10. Збірна України виступала у такому складі: Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коротильова.

У матчі бронзові медалі змагалися Угорщина та Німеччина. Німецькі стрільчині виграли - 16:12.

Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 14:15.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Жінки
Вирішальні поєдинки, 28 червня
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