Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зі стрільби із пістолета на дистанції 25 метрів здобула перемогу у фіналі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки у фіналі перемогли Польщу - 16:10. Збірна України виступала у такому складі: Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коротильова.

У матчі бронзові медалі змагалися Угорщина та Німеччина. Німецькі стрільчині виграли - 16:12.

Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 14:15.

Європейські ігри-2023

Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Жінки

Вирішальні поєдинки, 28 червня