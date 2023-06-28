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Збірна України вийшла до фіналу Європейських ігор зі стрільби

Сьогодні 14:03 323 0
Збірна України вийшла до фіналу Європейських ігор зі стрільби

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України зі стрільби із пістолета на дистанції 25 метрів вийшла до фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки посіли перше місце у кваліфікації, набравши 439 балів. Збірна України виступає у такому складі: Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коротильова. У фіналі українки зустрінуться зі збірною Польщі. У матчі бронзові медалі змагатимуться Угорщина та Німеччина.

Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 14:15.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Жінки
Кваліфікація, 28 червня
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