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Українка Пономаренко завоювала срібну медаль Європейських ігор

У фіналі розігрувалася європейської ліцензії на ОІ-2024
Сьогодні 21:36 257 0
Українка Пономаренко завоювала срібну медаль Європейських ігор
#Анна Пономаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська бі-гьорл Анна "Stefani" Пономаренко у вирішальному батлі Європейських ігор поступилася нідерландці India".

Європейські ігри-2023: медальний залік

Нідерландка стала володарку європейської ліцензії на ОІ-2024.

Відзначимо, що українка у півфіналі змогла сенсаційно здолати головну фаворитку турніру "Nicka" (Литва) - 2:1 за раундами. Литовка у батлі за бронзову медаль перемогла італійку "Anti".

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Брейкданс. Жінки
Фінал, 27 червня
Анна "Stefani" Пономаренко (Україна) - "India" (Нідерланди) 0:3
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