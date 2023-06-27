Українка Пономаренко завоювала срібну медаль Європейських ігор

У фіналі розігрувалася європейської ліцензії на ОІ-2024

Джерело - Чемпіон.

Українська бі-гьорл Анна "Stefani" Пономаренко у вирішальному батлі Європейських ігор поступилася нідерландці India".

Європейські ігри-2023: медальний залік

Нідерландка стала володарку європейської ліцензії на ОІ-2024.

Відзначимо, що українка у півфіналі змогла сенсаційно здолати головну фаворитку турніру "Nicka" (Литва) - 2:1 за раундами. Литовка у батлі за бронзову медаль перемогла італійку "Anti".