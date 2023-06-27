Українка Пономаренко завоювала срібну медаль Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українська бі-гьорл Анна "Stefani" Пономаренко у вирішальному батлі Європейських ігор поступилася нідерландці India".
Європейські ігри-2023: медальний залік
Нідерландка стала володарку європейської ліцензії на ОІ-2024.
Відзначимо, що українка у півфіналі змогла сенсаційно здолати головну фаворитку турніру "Nicka" (Литва) - 2:1 за раундами. Литовка у батлі за бронзову медаль перемогла італійку "Anti".
Європейські ігри-2023
Брейкданс. Жінки
Фінал, 27 червня
Анна "Stefani" Пономаренко (Україна) - "India" (Нідерланди) 0:3