Науменко посів 12 місце у фіналі Європейських ігор зі стрибків у воду

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Український стрибун у воду Євген Науменко невдало виступив у фіналі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Науменко на вишці 10 метрів посів останнє місце у фіналі. Вийшовши з кваліфікації з четвертим результатом українець не зміг налаштуватися на фінал і, на жаль, став 12-им. Загалом Науменко набрав 324,80 бала.

Переміг у цій дисципліні німець Тімо Бартель. Срібну та бронзову медалі відповідно здобули британець Роббі Лі та італієць Рікардо Джованіні.

Європейські ігри-2023

Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки

27 червня