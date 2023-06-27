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Харлан вийшла до фіналу Європейських Ігор

Сьогодні 20:02 266 0
Харлан вийшла до фіналу Європейських Ігор
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан вийшла до фіналу Європейських ігор-2023.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Для українки шлях до півфіналу був неймовірно складним, адже у матчі 1/8 фіналу Ольга здобула важку перемогу над представницею Болгарії Йоаною Ілієвою , а у чвертьфіналі розгорнулася справжня заруба між Харлан 🇺🇦 та Розелою Грегоріо. За рахунку 14:13 на користь Ольги італійці було видано червону картку, тож завдяки штрафному уколу українка пройшла далі - 15:13.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

У півфіналі Ольга перемогла іншу представницю Італії Елоїзою Пасаро - 15:12. Фінальний поєдинок відбудеться сьогодні. Початок о 20:15. Суперницею буде Іліка Пантіс (Румунія).

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