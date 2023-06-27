Харлан гарантувала медаль Європейських Ігор

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Українська шаблістка Ольга Харлан здобула медаль Європейських ігор-2023.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Для українки шлях до півфіналу був неймовірно складним, адже у матчі 1/8 фіналу Ольга здобула важку перемогу над представницею Болгарії Йоаною Ілієвою , а у чвертьфіналі розгорнулася справжня заруба між Харлан 🇺🇦 та Розелою Грегоріо. За рахунку 14:13 на користь Ольги італійці було видано червону картку, тож завдяки штрафному уколу українка пройшла далі - 15:13 та гарантована нагорода.

У півфіналі Ольга битиметься з іншою представницею Італії Елоїзою Пасаро. Поєдинок відбудеться сьогодні. Початок о 19:55.