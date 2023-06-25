Капралос: На проведення Європейських ігор-2027 є два претенденти

Президент Олімпійських комітетів Європи Спірос Капралос наразі має двох претендентів на проведення наступних Європейських ігор.

Про це заявив сам функціонер.

"Ми ведемо переговори з двома потенційними кандидатами на організацію Ігор 2027 року. Ми ще їх не завершили, тож почекаємо до закінчення цьогорічних Європейських ігор, щоб оголосити, коли будемо готові. Впевнений, що у нас буде дуже хороший організатор.

Мета Європейських ігор полягає в тому, щоб залучити найкращих європейських спортсменів до змагань і переконатися, що види спорту, які включені до програми, будуть або відбірковими змаганнями для Олімпійських ігор, або чемпіонатів Європи.

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Тому ми гнучкі в програмі, бо також маємо справу з організаторами наступних змагань, і ми бачимо види спорту, які цікавлять організатора. Намагаємося включити їх у співпрацю з європейськими спортивними федераціями.

Ми відкриті. Наступні Ігри відбудуться у 2027 році, за рік до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі, і залежно від програми тієї Олімпіади буде вирішено, які види спорту будуть у програмі ЄІ", - сказав Капралос.