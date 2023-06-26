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Бежура виграла Європейські ігри з фехтування

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Бежура виграла Європейські ігри з фехтування
#Джоан-Фейбі Бежура

Джерело - Чемпіон.

Українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура виграла фінальний матч Європейських ігор.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українка перемогла полячку Мартину Шватовську-Венгларчик. Поєдинок був рівним, адже серйозною перевагою не володіла жодна шпажистка. У підсумку сильнішою стала саме представниця України - бій завершився з рахунком 15:12. 

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Шлях Бежури на Європейських іграх-2023:

Груповий етап: друге місце в групі 11 після швейцарки Ауроре Фавре - чотири перемоги та одна поразка.

  • 1/32 фіналу: Катержина Саліґерова (Чехія) 15:12
  • 1/16 фіналу: Софія Просіна (Латвія) 15:4
  • 1/8 фіналу: Еріка Кірпу (Естонія) 15:10
  • Чвертьфінал: Емма Франссон (Швеція) 15:11
  • Півфінал: Александра Елер (Німеччина) 15:12
  • Фінал: Мартина Сватовська-Венгларчик (Польща) 15:12
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