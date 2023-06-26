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Українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура виграла фінальний матч Європейських ігор.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українка перемогла полячку Мартину Шватовську-Венгларчик. Поєдинок був рівним, адже серйозною перевагою не володіла жодна шпажистка. У підсумку сильнішою стала саме представниця України - бій завершився з рахунком 15:12.

Шлях Бежури на Європейських іграх-2023:

Груповий етап: друге місце в групі 11 після швейцарки Ауроре Фавре - чотири перемоги та одна поразка.