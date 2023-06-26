Джерело - Чемпіон.
Українська шпажистка Джоан-Фейбі Бежура виграла фінальний матч Європейських ігор.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Українка перемогла полячку Мартину Шватовську-Венгларчик. Поєдинок був рівним, адже серйозною перевагою не володіла жодна шпажистка. У підсумку сильнішою стала саме представниця України - бій завершився з рахунком 15:12.
Шлях Бежури на Європейських іграх-2023:
Груповий етап: друге місце в групі 11 після швейцарки Ауроре Фавре - чотири перемоги та одна поразка.
- 1/32 фіналу: Катержина Саліґерова (Чехія) 15:12
- 1/16 фіналу: Софія Просіна (Латвія) 15:4
- 1/8 фіналу: Еріка Кірпу (Естонія) 15:10
- Чвертьфінал: Емма Франссон (Швеція) 15:11
- Півфінал: Александра Елер (Німеччина) 15:12
- Фінал: Мартина Сватовська-Венгларчик (Польща) 15:12