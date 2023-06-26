Головне
Україна зберігає третє місце медального заліку Європейських ігор після 6 змагальних днів
Сьогодні 21:46 138
Бежура виграла Європейські ігри з фехтування
Сьогодні 20:47 452
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:45 25938
Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 18:57 274
Єфіменко став фіналістом Європейських ігор
Сьогодні 18:07 276
Ярмоленко підписав контракт з Динамо
Сьогодні 17:16 3820
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:53 281
Микитась завоював бронзову медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:33 354
Модрич продовжив контракт із Реалом
Сьогодні 13:52 348
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Сьогодні 12:15 301388 3
Прямі трансляції

Коновалов посів 9 місце у фіналі Європейських ігор

Сьогодні 20:21 262 0
Коновалов посів 9 місце у фіналі Європейських ігор
#Данило Коновалов

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у воду Данило Коновалов посів 9-е місце у фіналі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Коновалов на трампліні 1 метри набрав 375,6 бала. Нагадаємо, що інший українець Станіслав Оліферчик не вийшов до фіналу змагань - він став 13-им. 

Перемогу у змаганнях здобув британець Стевен Хаслам. Срібну та бронзову медалі відповідно здобули француз Алексі Жандар та італієць Лоренцо Марсалья.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Чоловіки
Фінал, 26 червня
Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 301388 3
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 4642
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 10651
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 25938
Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу Швейцарія - Україна: легендарна серія пенальті на чемпіонаті світу 4700
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 24310
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38165
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21475
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22149
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 73115
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48129 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18865 1