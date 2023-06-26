Коновалов посів 9 місце у фіналі Європейських ігор

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Український стрибун у воду Данило Коновалов посів 9-е місце у фіналі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Коновалов на трампліні 1 метри набрав 375,6 бала. Нагадаємо, що інший українець Станіслав Оліферчик не вийшов до фіналу змагань - він став 13-им.

Перемогу у змаганнях здобув британець Стевен Хаслам. Срібну та бронзову медалі відповідно здобули француз Алексі Жандар та італієць Лоренцо Марсалья.

Європейські ігри-2023

Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Чоловіки

Фінал, 26 червня