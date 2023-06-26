Коновалов посів 9 місце у фіналі Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Український стрибун у воду Данило Коновалов посів 9-е місце у фіналі Європейських ігор в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Коновалов на трампліні 1 метри набрав 375,6 бала. Нагадаємо, що інший українець Станіслав Оліферчик не вийшов до фіналу змагань - він став 13-им.
Перемогу у змаганнях здобув британець Стевен Хаслам. Срібну та бронзову медалі відповідно здобули француз Алексі Жандар та італієць Лоренцо Марсалья.
Європейські ігри-2023
Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Чоловіки
Фінал, 26 червня