Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українець Олег Приймачов переміг у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.
Європейські ігри-2023: медальний залік
У півфінальному поєдинку українець переміг грецького спортсмена Кіріакоса Бакірціса - 29:28. Українець надзвичайно чудово провів останній, третій, раунд, поєдинку. Приймачов у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде італієць Енріко Пеллегріно.
Фінал відбудеться завтра. Початок о 19:10.
Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 91 кг
1/2 фіналу, 26 червня
Кіріакос Бакірціс (Греція) - Олег Приймачов (Україна) 28:29