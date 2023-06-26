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Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор

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Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор
#Олег Приймачов

Джерело - Чемпіон.

Українець Олег Приймачов переміг у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У півфінальному поєдинку українець переміг грецького спортсмена Кіріакоса Бакірціса - 29:28. Українець надзвичайно чудово провів останній, третій, раунд, поєдинку. Приймачов у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде італієць Енріко Пеллегріно.

Фінал відбудеться завтра. Початок о 19:10.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 91 кг
1/2 фіналу, 26 червня
Кіріакос Бакірціс (Греція) - Олег Приймачов (Україна) 28:29
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