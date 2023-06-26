Приймачов вийшов до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українець Олег Приймачов переміг у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У півфінальному поєдинку українець переміг грецького спортсмена Кіріакоса Бакірціса - 29:28. Українець надзвичайно чудово провів останній, третій, раунд, поєдинку. Приймачов у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде італієць Енріко Пеллегріно.

Фінал відбудеться завтра. Початок о 19:10.

Європейські ігри-2023

Тайський бокс. Чоловіки. До 91 кг

1/2 фіналу, 26 червня

Кіріакос Бакірціс (Греція) - Олег Приймачов (Україна) 28:29