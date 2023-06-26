Єфіменко став фіналістом Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українець Олександр Єфіменко переміг у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.
Європейські ігри-2023: медальний залік
У півфінальному поєдинку українець переміг француза Мессі Кубілу - 30:28. Єфіменко у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде португалець Гонсало Да Кошта.
Фінал відбудеться завтра. Початок о 17:40.
Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 71 кг
1/2 фіналу, 26 червня
Мессі Кубіла (Франція) - Олександр Єфіменко (Україна) 28:30