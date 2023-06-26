Єфіменко став фіналістом Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Єфіменко переміг у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У півфінальному поєдинку українець переміг француза Мессі Кубілу - 30:28. Єфіменко у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде португалець Гонсало Да Кошта.

Фінал відбудеться завтра. Початок о 17:40.

Європейські ігри-2023

Тайський бокс. Чоловіки. До 71 кг

1/2 фіналу, 26 червня

Мессі Кубіла (Франція) - Олександр Єфіменко (Україна) 28:30