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Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор

У півфіналі українець впевнено розібрався з шведом
Сьогодні 16:53 121 0
Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор
#Ігор Любченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Ігор Любченко здобув впевнену перемогу у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У півфінальному поєдинку українець переміг шведа Свена Биландера (28:29). Українець у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде поляк Оскар Сігерт.

Фінал відбудеться завтра. Початок о 16:25.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 67 кг
1/2 фіналу, 26 червня
Ігор Любченко (Україна) - Свен Биландер (Швеція) 30:27
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