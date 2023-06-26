Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українець Ігор Любченко здобув впевнену перемогу у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.
Європейські ігри-2023: медальний залік
У півфінальному поєдинку українець переміг шведа Свена Биландера (28:29). Українець у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде поляк Оскар Сігерт.
Фінал відбудеться завтра. Початок о 16:25.
Європейські ігри-2023
Тайський бокс. Чоловіки. До 67 кг
1/2 фіналу, 26 червня
Ігор Любченко (Україна) - Свен Биландер (Швеція) 30:27