Любченко вийшов до фіналу Європейських ігор

У півфіналі українець впевнено розібрався з шведом

Джерело - Чемпіон.

Українець Ігор Любченко здобув впевнену перемогу у півфіналі Європейських ігор з тайського боксу серед чоловіків.

Європейські ігри-2023: медальний залік

У півфінальному поєдинку українець переміг шведа Свена Биландера (28:29). Українець у фіналі побореться за золоту медаль. Суперником буде поляк Оскар Сігерт.

Фінал відбудеться завтра. Початок о 16:25.

Європейські ігри-2023

Тайський бокс. Чоловіки. До 67 кг

1/2 фіналу, 26 червня

Ігор Любченко (Україна) - Свен Биландер (Швеція) 30:27