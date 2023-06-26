Мільчев та Маловічко поборються за бронзові медалі Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українці Микола Мільчев та Ірина Маловічко поборються за бронзові медалі Європейських ігор у стендовій стрільбі серед мікстів.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Український дует стрільців посів четверте місце у кваліфікації. Це дозволить у поєдинку за бронзові медалі зустрітися з британським дуетом. У вирішальному поєдинку зустрінуться дуети з Кіпру та Італії. Фінал та поєдинок за третє місце відбудуться сьогодні. Початок о 18:20.
Європейські ігри-2023
Стендова стрільба. Кваліфікація. Мікст
26 червня