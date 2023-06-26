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Мільчев та Маловічко поборються за бронзові медалі Європейських ігор

Сьогодні 16:41 227 0
Мільчев та Маловічко поборються за бронзові медалі Європейських ігор
#Ірина Маловічко, #Микола Мільчев

Джерело - Чемпіон.

Українці Микола Мільчев та Ірина Маловічко поборються за бронзові медалі Європейських ігор у стендовій стрільбі серед мікстів.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Український дует стрільців посів четверте місце у кваліфікації. Це дозволить у поєдинку за бронзові медалі зустрітися з британським дуетом. У вирішальному поєдинку зустрінуться дуети з Кіпру та Італії. Фінал та поєдинок за третє місце відбудуться сьогодні. Початок о 18:20.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стендова стрільба. Кваліфікація. Мікст
26 червня
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