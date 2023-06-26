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Тихова кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор

Українка стала 7-ою у кваліфікації
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Тихова кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українка Дар'я Тихова вийшла до фіналу Європейських ігор у стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів серед жінок.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Тихова набрала 588 балів та посіла 7-е місце у кваліфікації. Інша українка Наталія Кальниш набрала 578 бали і стала 24-ою. Їй не вдалося відібратися до вісімки найкращих, що продовжать боротьбу за медалі у фіналі. Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 15:30.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки
26 червня
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