Тихова кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор

Українка стала 7-ою у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українка Дар'я Тихова вийшла до фіналу Європейських ігор у стрільбі з гвинтівки на дистанції 50 метрів серед жінок.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Тихова набрала 588 балів та посіла 7-е місце у кваліфікації. Інша українка Наталія Кальниш набрала 578 бали і стала 24-ою. Їй не вдалося відібратися до вісімки найкращих, що продовжать боротьбу за медалі у фіналі. Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 15:30.

Європейські ігри-2023

Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки

26 червня