Костевич кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор

Українка стала 4-ою у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Костевич вийшла до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів серед жінок.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Костевич набрала 582 балів та посіла 4-е місце у кваліфікації. Інша українка Анастасія Німець набрала 579 бали і стала 12-ою. Їй не вдалося відібратися до вісімки найкращих, що продовжать боротьбу за медалі у фіналі. Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 13:00.

Європейські ігри-2023

Пневматичний пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки

26 червня