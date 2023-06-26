Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 26 червня
Сьогодні 07:18 619
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій
Сьогодні 12:15 300975 3
17 років тому збірна України перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 11:47 1353
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 10:18 10041
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 04:19 21131
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 23:47 22429
Збірна України програла Туреччині у фіналі Золотої Євроліги
Вчора 23:42 1704
Україна зберігає третє місце в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 22:55 1307
Костюк та Крейчикова виграли турнір WTA у Бірмінгемі
Вчора 20:40 1041 1
Фельфнер завоював бронзову медаль Європейських ігор-2023
Вчора 20:09 618
Прямі трансляції

Костевич кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор

Українка стала 4-ою у кваліфікації
Сьогодні 11:38 475 0
Костевич кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор
#Олена Костевич

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Костевич вийшла до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів серед жінок.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Костевич набрала 582 балів та посіла 4-е місце у кваліфікації. Інша українка Анастасія Німець набрала 579 бали і стала 12-ою. Їй не вдалося відібратися до вісімки найкращих, що продовжать боротьбу за медалі у фіналі. Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 13:00.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пневматичний пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки
26 червня
Коментарі ()
Популярне зараз
Магучіх виграла Європейські ігри-2023 Магучіх виграла Європейські ігри-2023 4980
Стала відома зарплата Мудрика у Челсі Стала відома зарплата Мудрика у Челсі 2913
Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій Рейтинг WTA: Цуренко втратила 10 позицій 300975 3
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 10041
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 22429
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 21131
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9907 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37618 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265647
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 284716
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27801
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151043 7