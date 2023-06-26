Костевич кваліфікувалася до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.
Українка Олена Костевич вийшла до фіналу Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів серед жінок.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Костевич набрала 582 балів та посіла 4-е місце у кваліфікації. Інша українка Анастасія Німець набрала 579 бали і стала 12-ою. Їй не вдалося відібратися до вісімки найкращих, що продовжать боротьбу за медалі у фіналі. Фінал відбудеться сьогодні. Початок о 13:00.
Європейські ігри-2023
Пневматичний пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки
26 червня