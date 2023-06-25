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Всі шість українців вийшли до півфіналів Європейських ігор у тайському боксі

Вчора 22:30 198 0
Всі шість українців вийшли до півфіналів Європейських ігор у тайському боксі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 червня, відбулись чвертьфінальні поєдинки Європейських ігор у тайському боксі.

Усі шестеро українських спортсменів вийшли у 1/2 фіналу.

Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Владислав Микитась (вагова категорія до 60 кг) переміг чеха Нгуен Мань Хунга, Ігор Любченко (67 кг) - грека Дімоса Асімакопулоса, Анастасія Михайленко (51 кг) - італійку Джессіку Мелоні, Олександр Єфіменко (71 кг) - італійця Аллейна Янноне, Єгор Скуріхін (81 кг) - поляка Рафала Радоша, а Олег Приймачов (91 кг) - хорвата Тоні Катіповича.

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