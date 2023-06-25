Президент Федерації фехтування України - про відсторонення росіян: Це перша наша перемога у Кракові

Джерело - Чемпіон.

Федерація фехтування України (ФФУ) домоглася призупинення членства російської та білоруської федерацій фехтування в Європейській конфедерації фехтування (EFC).

Таке рішення було ухвалено 24 червня на Конгресі EFC у Кракові (Польща) на підставі подання ФФУ.

У своєму зверненні до Конгресу EFC ФФУ зазначало про грубі порушення Федерацією фехтування Росії (ФФР) та Білоруською республіканською федерацією фехтування (БРФФ) Статутів EFC та Міжнародної федерації фехтування (FIE), суверенітету України, а також невідповідності їх діяльності нормам міжнародного права та Олімпійській хартії!

Також усім Європейським федераціям фехтування були направлені детальні юридичні аргументи необхідності виключення російської та білоруської федерацій та великий обсяг доказів, що їх діяльність несумісна з членством в EFC.

За призупинення членства ФФР та БРФФ, а також за не допуск російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб до змагань під егідою EFC проголосували 23 члени Конгресу, 11 виступили проти, 2 утрималися.