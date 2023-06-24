Європейська конфедерація фехтування відсторонила росіян та білорусів

Російські і білоруські спортсмени та офіційні особи були дискваліфіковані Європейською конфедерацією фехтування (EFC).

Про це повідомляє insidethegames.

Рішення було прийнято на конгресі організації в польському місті Кракові, яке приймає Європейські ігри.

Делегати розглянули дві пропозиції президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева, які були прийняті 23 голосами "за". 10 федерацій-членів з 43 проголосували "проти".

Представники росії та білорусі не зможуть брати участь у змаганнях U-23 та серед кадетів. Однак вони можуть брати участь у континентальних змаганнях для дорослих, оскільки вони проходять під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Нагадаємо, у березні FIE допустив російських та білоруських фехтувальників до змагань під своєю егідою.