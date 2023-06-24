Головне
Україна підналася на третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Сьогодні 22:50 47
Збірна України U-21 завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвала перемогу над Румунією на Євро-2023 - ВІДЕО
Сьогодні 21:40 882
Збірна України дотиснула Румунію у 2 турі Євро-2023 U-21
Сьогодні 20:55 1125
Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх
Сьогодні 20:16 289
Бех-Романчук стала чемпіонкою Європейських ігор у потрійному стрибку
Сьогодні 20:02 677
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 19:59 12788
Марина та Владислава Алексіїви - срібні призерки Європейських ігор-2023
Сьогодні 19:31 217
Кроль здобула золоту медаль на Європейських іграх
Сьогодні 18:10 663
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 18:03 17429
Кохан став срібним призером Європейських ігор
Сьогодні 17:35 341
Прямі трансляції

Європейська конфедерація фехтування відсторонила росіян та білорусів

Сьогодні 22:14 147 0
Європейська конфедерація фехтування відсторонила росіян та білорусів

Джерело - tribuna.com.

Російські і білоруські спортсмени та офіційні особи були дискваліфіковані Європейською конфедерацією фехтування (EFC).

Про це повідомляє insidethegames.

Рішення було прийнято на конгресі організації в польському місті Кракові, яке приймає Європейські ігри.

Делегати розглянули дві пропозиції президента Федерації фехтування України Михайла Ілляшева, які були прийняті 23 голосами "за". 10 федерацій-членів з 43 проголосували "проти".

Представники росії та білорусі не зможуть брати участь у змаганнях U-23 та серед кадетів. Однак вони можуть брати участь у континентальних змаганнях для дорослих, оскільки вони проходять під егідою Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Нагадаємо, у березні FIE допустив російських та білоруських фехтувальників до змагань під своєю егідою. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 17429
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 29787 3
Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 2182
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 2757
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу 4745
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 12788
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57957
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13172 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47781
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7176 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 113167
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21318