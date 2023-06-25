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Сучасне п'ятиборство на Європейських іграх: результати українок за 25 червня

Сьогодні 16:15 227 0
Сучасне п'ятиборство на Європейських іграх: результати українок за 25 червня

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 у пентатлоні буде розіграно п'ять комплектів нагород: у чоловічих та жіночих індивідуальних і командних змаганнях, а також у змішаній естафеті.

Україна в сучасному п'ятиборстві представлена максимальною кількістю атлетів - вісьмома: чотири чоловіки та чотири жінки.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Результати українців за перші етапи за змагань за 25 червня: 

Ірина Хохлова

  • Плавання: 23 місце, 269 балів
  • Фехтування: 2 місце (20 перемог та 9 поразок), 250 балів

Ольга Клуннікова

  • Фехтування: 5 місце (18 перемог та 10 поразок), 236 балів
  • Плавання: 8 місце, 281 бал

Валерія Пермикіна

  • Плавання: 16 місце, 273 бали
  • Фехтування: 5 місце (18 перемог та 11 поразок), 236 балів

Анастасія Чижова

  • Фехтування: 21 місце (10 перемог та 18 поразок), 180 балів
  • Плавання: 10 місце, 279 балів
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