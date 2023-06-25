Сучасне п'ятиборство на Європейських іграх: результати українок за 25 червня

Джерело - Чемпіон.

На Європейських іграх-2023 у пентатлоні буде розіграно п'ять комплектів нагород: у чоловічих та жіночих індивідуальних і командних змаганнях, а також у змішаній естафеті.

Україна в сучасному п'ятиборстві представлена максимальною кількістю атлетів - вісьмома: чотири чоловіки та чотири жінки.

Результати українців за перші етапи за змагань за 25 червня:

Ірина Хохлова

Плавання: 23 місце, 269 балів

Фехтування: 2 місце (20 перемог та 9 поразок), 250 балів

Ольга Клуннікова

Фехтування: 5 місце (18 перемог та 10 поразок), 236 балів

Плавання: 8 місце, 281 бал

Валерія Пермикіна

Плавання: 16 місце, 273 бали

Фехтування: 5 місце (18 перемог та 11 поразок), 236 балів

Анастасія Чижова