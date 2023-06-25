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Українські лучники вийшли до фіналу Європейських ігор

Сьогодні 12:27 138 0
Українські лучники вийшли до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українські лучники Іван Кожокарь /Анастасія Павлова у міксті вийшли до фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українська змішана пара лучників у складному півфіналі з Молдовою не втримала перевагу 4:0, а тому була змушена змагатися у перестрілці, яку наші спортсмени виграли - 5:4 (37-36, 39-36, 38-39, 36-38, 20-17). 

У золотому фіналі, який заплановано на 16:30, Павлова/Кожокарь зійдуться з представниками Іспанії. Переможець протистояння отримає золото та 2 олімпійські ліцензії. 

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Стрільба з лука. Мікст
1/2 фіналу, 25 червня
Україна - Молдова 5:4
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