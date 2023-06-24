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Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх

Сьогодні 20:16 34 0
Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх
#Людмила Лузан

Джерело - Чемпіон.

Закінчилися змагання з веслування на байдарках і каное в рамках Європейських ігор-2023 в Польщі.

Медальний залік у цьому виді спорту виграла Україна. На рахунку 3 золота та два срібла. Загалом 5 медалей.

Друге місце посіла Польща у якої також три золота, одне срібло та одна бронза. Третіми стала Іспанія з результатом 2-3-2.

Відзначимо, що Людмила Лузан виграла дві золоті та одну срібну медалі.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Україна вперше виграє медальний залік Євро-ігор у веслуванні на байдарках і каное. У 2015 році збірна була 15-ю, у 2019-му — четвертою. Також це другий виграний залік. Перший був здобутий в карате.

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