Україна виграла медальний залік у веслуванні на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Закінчилися змагання з веслування на байдарках і каное в рамках Європейських ігор-2023 в Польщі.

Медальний залік у цьому виді спорту виграла Україна. На рахунку 3 золота та два срібла. Загалом 5 медалей.

Друге місце посіла Польща у якої також три золота, одне срібло та одна бронза. Третіми стала Іспанія з результатом 2-3-2.

Відзначимо, що Людмила Лузан виграла дві золоті та одну срібну медалі.

Україна вперше виграє медальний залік Євро-ігор у веслуванні на байдарках і каное. У 2015 році збірна була 15-ю, у 2019-му — четвертою. Також це другий виграний залік. Перший був здобутий в карате.