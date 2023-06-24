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Українка побила національний рекорд 27-річної давності на Європейських іграх

Спортсменка здобула першу перемогу на цьому рівні
Сьогодні 16:20 330 0
Українка побила національний рекорд 27-річної давності на Європейських іграх

Джерело - suspilne.media.

Українська лучниця Анастасія Павлова побила два рекорди на Європейських іграх-2023. 

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Один з них - рекорд України - тримався 27 років.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

28-річна Павлова - одна з титулованих українських стрілкинь з луку. У 2014 році спортсменка виборола "золото" та "бронзу" у команді та одиночному турнірі зі стрільби з олімпійського лука. А на перших Європейських іграх-2015 Павлова ще й стала бронзовою призеркою у складі жіночої команди.

Європейські ігри у Кракові для Павлової - треті у кар'єрі. 28-річна стрілкиня увійшла до складу збірної України на Європейські ігри як срібна призерка Гран-прі Європи. Представниця Херсонської області заявлена у кількох дисциплінах: олімпійський лук, одиничний турнір, командний турнір та мікстурнір.

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