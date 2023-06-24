Українка побила національний рекорд 27-річної давності на Європейських іграх

Спортсменка здобула першу перемогу на цьому рівні

Українська лучниця Анастасія Павлова побила два рекорди на Європейських іграх-2023.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Один з них - рекорд України - тримався 27 років.

28-річна Павлова - одна з титулованих українських стрілкинь з луку. У 2014 році спортсменка виборола "золото" та "бронзу" у команді та одиночному турнірі зі стрільби з олімпійського лука. А на перших Європейських іграх-2015 Павлова ще й стала бронзовою призеркою у складі жіночої команди.

Європейські ігри у Кракові для Павлової - треті у кар'єрі. 28-річна стрілкиня увійшла до складу збірної України на Європейські ігри як срібна призерка Гран-прі Європи. Представниця Херсонської області заявлена у кількох дисциплінах: олімпійський лук, одиничний турнір, командний турнір та мікстурнір.